Обмен погибшими военнослужащими: тела защитников «Азовстали» доставили в Киев

Патронатная служба полка «Азов» встретила и вместе с врачами провела осмотр и описание тел.
Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников "Азовстали", передает РЕДПОСТ.
Треть погибших бойцов, тела которых вернулись в Украину в результате обмена, были приписаны к полку «Азов». В каки подразделениях служили остальные военнослужащие, выясняется.
Сейчас судмедэксперты проводят иссследования, которые, предварительно, могут длиться до трех месяцев. Со временем семьи погибших позовут на экспертизу и процедуру опознания.
Напомним, обмен телами погибших военнослужащих Украины и россии произошел на линии фронта в Запорожской области.
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