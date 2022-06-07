07.06.2022 12:39 Рита Парфенова

Обмен погибшими военнослужащими: тела защитников «Азовстали» доставили в Киев

Патронатная служба полка «Азов» встретила и вместе с врачами провела осмотр и описание тел.

Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников "Азовстали", передает РЕДПОСТ.



Треть погибших бойцов, тела которых вернулись в Украину в результате обмена, были приписаны к полку «Азов». В каки подразделениях служили остальные военнослужащие, выясняется.



Сейчас судмедэксперты проводят иссследования, которые, предварительно, могут длиться до трех месяцев. Со временем семьи погибших позовут на экспертизу и процедуру опознания.



Напомним, обмен телами погибших военнослужащих Украины и россии произошел на линии фронта в Запорожской области.