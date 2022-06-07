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07.06.2022  12:39   Рита Парфенова

Обмен погибшими военнослужащими: тела защитников «Азовстали» доставили в Киев

Патронатная служба полка «Азов» встретила и вместе с врачами провела осмотр и описание тел.

Обмен погибшими военнослужащими: тела защитников «Азовстали» доставила в Киев

Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников "Азовстали", передает РЕДПОСТ.

Треть погибших бойцов, тела которых вернулись в Украину в результате обмена, были приписаны к полку «Азов». В каки подразделениях служили остальные военнослужащие, выясняется.

Сейчас судмедэксперты проводят иссследования, которые, предварительно, могут длиться до трех месяцев. Со временем семьи погибших позовут на экспертизу и процедуру опознания.

Напомним, обмен телами погибших военнослужащих Украины и россии произошел на линии фронта в Запорожской области.

Источник:   Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
 Тэги:  обмен телами, азовсталь, агресия россии
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