07.06.2022 12:30 Виталий Хиневич

В Харьковской области выявили очередное преступление оккупантов

Правоохранители продолжают собирать доказательства преступлений российских военных.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 14 марта 2022 года российские военные обстреляли село Малая Рогань Харьковской области. Вражеский снаряд попал в дом 73-летней женщины, которая находилась в нем. От полученных травм жительница села погибла.

Из-за вражеских обстрелов, муж похоронил супругу в огороде. Гражданин обратился в окружную прокуратуру и сообщил об указанном.

На месте происшествия были изъяты части артиллерийских снарядов. В настоящее время труп эксгумирован и направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы. На основании данных фактов было открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.