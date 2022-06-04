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04.06.2022  14:40   Виталий Хиневич

Оккупанты обстреляли Святогорск: горит исторический скит

Российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру.

Святогорская лавра
Фото: Юрий Кочевенко
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Лига.Новости».
 
Сообщается, что оккупанты обстреляли Святогорскую Лавру в Донецкой области. В результате произошло возгорание исторического Всехсвятского скита.
 
Фото горящей церкви опубликовал офицер 95-й ДШБ Юрий Кочевенко.
 
"Прямо сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", – написал Кочевенко в Facebook.
 
Святогорская лавра
Фото Всехсвятского скита до прихода оккупантов
 
Напомним, 30 мая оккупанты обстреляли Святогорскую лавру, в результате чего она получили повреждения.
 
Источник:   Лига.нет
 Тэги:  всехсвятский скит, агрессия россии
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