Захватчики обворовывают дома украинцев, забирая даже магнитики (видео)

04.06.2022 14:58 Дмитрий Колоней

Об этом свидетельствует новый перехват спецслужб Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на перехват СБУ, оккупанты завидуют тому, что до войны украинцы имели возможность путешествовать по миру, в то время как для большинства россиян это недостижимая роскошь.

«Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не пригодились, по ходу, вот я их себя взял», – рассказывает русский мародер своему брату.

Он добавляет, что военные России воруют в Украине все, что видят: «Пацаны чё только не пи*дят: пилы, всякую ху*ню, «тырчики», болгарки – все домой».

Сам окупант жалеет, что забил сумку косметическими кремами, но все «добро» сгорело вместе с 10 кофемашинами, которые захватчик планировал переправить домой и продать.

Он очень этим расстроен. Но мы бы советовали ему больше думать не о косметике, а о том, вернется ли он домой. Ибо мертвому ни припарка, ни никакой крем не поможет.