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04.06.2022  14:58   Дмитрий Колоней

Захватчики обворовывают дома украинцев, забирая даже магнитики (видео)

Об этом свидетельствует новый перехват спецслужб Украины.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на перехват СБУ, оккупанты завидуют тому, что до войны украинцы имели возможность путешествовать по миру, в то время как для большинства россиян это недостижимая роскошь.
 
«Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не пригодились, по ходу, вот я их себя взял», – рассказывает русский мародер своему брату.
 
Он добавляет, что военные России воруют в Украине все, что видят: «Пацаны чё только не пи*дят: пилы, всякую ху*ню, «тырчики», болгарки – все домой».
 
Сам окупант жалеет, что забил сумку косметическими кремами, но все «добро» сгорело вместе с 10 кофемашинами, которые захватчик планировал переправить домой и продать.
Он очень этим расстроен. Но мы бы советовали ему больше думать не о косметике, а о том, вернется ли он домой. Ибо мертвому ни припарка, ни никакой крем не поможет.

 

Тэги:  агрессия россии, мародерство, украина, магнитики
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