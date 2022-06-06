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06.06.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Родственники захватчиков наживаются на награбленном в Украине (видео)

Спецслужбы Украины перехватили разговор оккупантов.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, родня русских оккупантов организовали «логистические центры» по доставке награбленного на войне и продают его своим соотечественникам. Но бизнес идет не очень: потому что рашисты воруют друг у друга.
 
«Вчера Вовина жена микроволновку забрала, вентилятор, кофемолку, мультиварку…», - отчитывается мужу-оккупанту жена, занимающаяся распределением награбленного в РФ.  Но Вова, как оказывается, кроме перечисленного, намародёрил в Украине еще 4 телевизора: «3 телевизора в коробке и 1 без коробки».
 
Тот, что без коробки, ему отдали, а вот остальных троих нет. Женщина подозревает, что их забрал "тот хрен, который... он два раза забирал". Поэтому она просит мужа разобраться.
 
Судя по всему, россияне и дня не могут прожить, чтобы не украсть даже по второму кругу.
Очевидно, таким образом спешат набрать для себя и своих отпрысков. Потому что, учитывая санкции, все эти товары скоро снова станут у них предметом роскоши.

 

Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, воровство, украина, мародерство
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