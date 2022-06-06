06.06.2022 16:35 Виталий Хиневич

Война в Украине: на Славянском направлении ВСУ отбросили оккупантов

Украинские защитники на Славянском направлении отбили наступление врага.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что захватчики на ступали в направлении Большой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Долины и Богородичного. Однако потерпели поражение и отступили.

По словам спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику врага.

"По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, только за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши бойцы успешно отбили семь вражеских атак, уничтожили четыре танка, три артиллерийские системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники", — заявил Александр Мотузяник.

Кроме этого отмечается, что ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и беспилотник.