06.06.2022 16:55 Виталий Хиневич

Болезнь Путина: что сейчас происходит в окружении диктатора

Военные эксперт рассказал, что сейчас происходит с Путиным.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что по мнению военного эксперта Олега Жданова, единственное, что сейчас беспокоит диктатора это успеть возродить Советский Союз.

"Он не напуган. Единственное, что он не успевает. У него слишком мало времени. У него очень слабое здоровье и оно ухудшается. Мы видим, что оно в последнее время стало ухудшаться все чаще. И потому он хочет завершить дело своей жизни – возобновление Советского союза или Российской империи, как он ее назовет, мы не знаем.

Основу этого объединения будет составлять Украина. Это самая большая фактически республика и самая мощная. С ее присоединением все остальные могут автоматически присоединиться", — говорит Жданов и добавляет, что российский президент понимает, что у него здоровье сдает, времени мало и уже начинает вести разговоры о транзите власти.

"Ему нужен исполнитель, который будет бегать, заседать, поднимать руки, говорить, потому что для Путина это уже большая нагрузка. Он не выдерживает этого. А он будет сидеть в кабинете или бункере и руководить, давать указания, как кому и что говорить, делать, двигаться дальше", — говорит военный эксперт.

Что касается окружения Путина, то, по словам Жданова, в Кремле, учитывая состояние здоровья их лидера, уже началась борьба за власть между пятью основными кланами.

"Смотря на то, что вождь понемногу сдает, плюс начинает сыпаться вертикаль, особенно силовая, генералов, уже начали менять как перчатки, то активизировались другие кланы. Их сегодня пять, как и башен Кремля. Так вот турбулентность между башнями начала активизироваться. И начали двигаться внутренние процессы по отношению к этому транзиту власти. Путин может пытаться один транзит в свою пользу воспроизвести, но другие кланы в РФ будут пытаться продвинуть свой вариант транзита власти", — прогнозирует эксперт.