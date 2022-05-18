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18.05.2022  16:57   Дмитрий Колоней

Оккупанты хвалятся расправами и мародерством на Харьковщине (видео)

Захватчик рассказывает о пытках украинских военных и обстрелах мирных поселков Харьковщины.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, спецслужбы Украины получили новые доказательства зверств оккупантов в Харьковской области. Об этом свидетельствует новый перехват.

«Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемета, 100 патронов, просто у него выпустить, и друшлячок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить», – рассказывает своему отцу оккупант, еще недавно пытавшийся продвинуться на Харьковщине.
 
Он восторженно рассказывает, что захватчики «артой накрыли» мирный поселок в Харьковской области и занялись там мародерством: «Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонез, сало… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом и живи, как хочешь».
 
Такие бесчеловечные поступки не возмущают отца – он радуется, что воспитал палача, который в любую минуту может получить место в рефрижераторе с грузом-200.
 
Тэги:  агрессия россии, расправы, харьков, мародерство
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