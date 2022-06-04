    
Главная Новости Харькова Образование Жители временно оккупированных территорий могут дистанционно поступать в украинские ВУЗы
04.06.2022  15:15   Виталий Хиневич

Жители временно оккупированных территорий могут дистанционно поступать в украинские ВУЗы

На данный момент имеются соответствующие механизмы.

Дистанционное образование
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.
 
Сообщается, что абитуриенты с временно оккупированных территорий страны могут дистанционно вступать в украинские ВУЗы.
 
Министерство образования и науки совместно со специалистами Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уже наработал ряд соответствующих механизмов.
 
Глава Минобразования Украины Сергей Шкарлетт во время участия во Всемирном образовательном форуме провел встречу с представителями компании "Amazon" и обратился с просьбой предоставить донации средствами или разработанным программным обеспечением для дистанционного поступления детей из ВТО в украинские учреждения высшего образования.
 
"Мы ни в коем случае не забываем о наших гражданах на временно оккупированных территориях. Мы постоянно принимаем определенные меры, например, 32 заведения высшего образования эвакуировали с временно оккупированных территорий, 42 колледжа, 64 филиала заведений высшего образования", — подчеркнул Шкарлетт.
 
Напомним, что абитуриенты должны подтвердить участие в мультипредметном тесте с 20 мая по 7 июня. Кроме этого, они должны указать, где именно они хотят проходить тестирование.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  образование, вузы
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 Образование Украинские учителя получат ноутбуки 20.05 Образование В Украине абитуриенты должны подтвердить участие в мультипредметном тесте: названы сроки 19.05 Образование Спасатели провели семинар для харьковских школьников
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 