04.06.2022 15:15 Виталий Хиневич
Жители временно оккупированных территорий могут дистанционно поступать в украинские ВУЗы
На данный момент имеются соответствующие механизмы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ТСН.
Сообщается, что абитуриенты с временно оккупированных территорий страны могут дистанционно вступать в украинские ВУЗы.
Министерство образования и науки совместно со специалистами Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уже наработал ряд соответствующих механизмов.
Глава Минобразования Украины Сергей Шкарлетт во время участия во Всемирном образовательном форуме провел встречу с представителями компании "Amazon" и обратился с просьбой предоставить донации средствами или разработанным программным обеспечением для дистанционного поступления детей из ВТО в украинские учреждения высшего образования.
"Мы ни в коем случае не забываем о наших гражданах на временно оккупированных территориях. Мы постоянно принимаем определенные меры, например, 32 заведения высшего образования эвакуировали с временно оккупированных территорий, 42 колледжа, 64 филиала заведений высшего образования", — подчеркнул Шкарлетт.
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