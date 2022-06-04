04.06.2022 15:15 Виталий Хиневич

Жители временно оккупированных территорий могут дистанционно поступать в украинские ВУЗы

На данный момент имеются соответствующие механизмы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что абитуриенты с временно оккупированных территорий страны могут дистанционно вступать в украинские ВУЗы.

Министерство образования и науки совместно со специалистами Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уже наработал ряд соответствующих механизмов.

Глава Минобразования Украины Сергей Шкарлетт во время участия во Всемирном образовательном форуме провел встречу с представителями компании "Amazon" и обратился с просьбой предоставить донации средствами или разработанным программным обеспечением для дистанционного поступления детей из ВТО в украинские учреждения высшего образования.

"Мы ни в коем случае не забываем о наших гражданах на временно оккупированных территориях. Мы постоянно принимаем определенные меры, например, 32 заведения высшего образования эвакуировали с временно оккупированных территорий, 42 колледжа, 64 филиала заведений высшего образования", — подчеркнул Шкарлетт.

Напомним, что абитуриенты должны подтвердить участие в мультипредметном тесте с 20 мая по 7 июня. Кроме этого, они должны указать, где именно они хотят проходить тестирование.