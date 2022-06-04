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04.06.2022  15:29   Дмитрий Колоней

Взрыв на харьковском заводе: информация полиции (фото)

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва на территории харьковского предприятия.

Криминал Харьков: Из-за взрыва на заводе погиб человек
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 3 июня 2022 года около 21:50 в отдел полиции №1 ХРУП №3 поступило сообщение от фельдшера бригады скорой медицинской помощи о том, что на территории завода в Харькове произошел взрыв, есть пострадавшие.
 
 
Криминал Харьков: Из-за взрыва на заводе погиб человек
 
 
Выехавшие на место работники следственно-оперативной группы выяснили, что причина трагедии - е неосторожное обращения с взрывоопасным предметом. Один человек погиб, еще один гражданин получил ранения. Открыто дело с примечанием "несчастный случай". Досудебное расследование продолжается.
 
Наопним, ранее мы писали о торм, что на предприятии Харькова люди подорвались на снаряде.
 
Тэги:  взрыв, смерть, харьков
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