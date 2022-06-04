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04.06.2022  15:44   

Компания «Труболюб»: лучшее качество и цена прочистки канализации

В многоквартирных домах, частных домовладениях и на крупных предприятиях – засоры канализационных систем случаются всюду.

Компания «Труболюб»: лучшее качество и цена прочистки канализации
 
И, поскольку проблема эта так же неприятна, как и неизбежна, решить ее хочется в максимально сжатые сроки. Важна и цена прочистки канализации. В таком случае контакт проверенного подрядчика придется как нельзя кстати. Лидером рынка подобных услуг как в Киевской области, так и во всей Украине является компания «Труболюб». 
 

Прочистка канализации: какие услуги предоставляет «Труболюб»

 
«Труболюб» осуществляет комплексную прочистку канализационных систем в помещениях (начиная от раковин, заканчивая выходами в смотровые колодцы). Мастера работают с любыми засорами (бытовыми, техническими и производственными) и на любых объектах: в жилых домах, офисных торговых, промышленных помещениях. 
 
Специалисты компании используют два наиболее популярных метода прочистки канализационных систем: 
 
  • механический (при помощи троса с насадкой, соответствующей диаметру трубы, отложения на стенках труб разбиваются механически);
  • гидродинамический (засоры устраняются при помощи высокого напора воды).
Оба этих способа являются эффективными. Порекомендовать вам один из них мастер «Труболюба» сможет, выяснив причину засора и его характер на месте. 
 

Почему «Труболюб»?

Преимуществами, выделяющими компанию среди десятков подобных, являются: 
 
  • Оперативность. Мастера компании работают в режиме 24/7, без выходных. В случае возникновения аварийной ситуации они готовы выехать на место в течение 10 минут. 
  • Команда. Сотрудники компании – специалисты с многолетним опытом работы. 
  • Оборудование. Компания использует передовое оборудование, обеспечивающее качество и оперативность прочистки. 
  • Цена. Мастера «Труболюба» предоставляют услуги по демократичным ценам, что, однако, не сказывается на качестве их работы.
  • Система оплаты. Специалисты компании не взымают оплату до того, как предоставят услуги в полном объеме. 
  • Гарантии. «Труболюб» гарантирует как 100% качество прочистки, так и сохранность канализационных труб после ее осуществления. Кроме того, после завершения работ, мастера компании порекомендуют, как избежать засоров в будущем.  
  • Отзывы клиентов. Услугами «Труболюба» систематически пользуются крупнейшие украинские компании, тысячи жителей Киевской области, Львова, Одессы и Закарпатья. Нет лучшей рекламы, чем их положительные отзывы. 
 
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