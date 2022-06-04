04.06.2022 15:44

Компания «Труболюб»: лучшее качество и цена прочистки канализации

В многоквартирных домах, частных домовладениях и на крупных предприятиях – засоры канализационных систем случаются всюду.

И, поскольку проблема эта так же неприятна, как и неизбежна, решить ее хочется в максимально сжатые сроки. Важна и цена прочистки канализации . В таком случае контакт проверенного подрядчика придется как нельзя кстати. Лидером рынка подобных услуг как в Киевской области, так и во всей Украине является компания «Труболюб».

Прочистка канализации: какие услуги предоставляет «Труболюб»

«Труболюб» осуществляет комплексную прочистку канализационных систем в помещениях (начиная от раковин, заканчивая выходами в смотровые колодцы). Мастера работают с любыми засорами (бытовыми, техническими и производственными) и на любых объектах: в жилых домах, офисных торговых, промышленных помещениях.

Специалисты компании используют два наиболее популярных метода прочистки канализационных систем:

механический (при помощи троса с насадкой, соответствующей диаметру трубы, отложения на стенках труб разбиваются механически);

гидродинамический (засоры устраняются при помощи высокого напора воды).

Оба этих способа являются эффективными. Порекомендовать вам один из них мастер «Труболюба» сможет, выяснив причину засора и его характер на месте.

Почему «Труболюб»?

Преимуществами, выделяющими компанию среди десятков подобных, являются:

Оперативность. Мастера компании работают в режиме 24/7, без выходных. В случае возникновения аварийной ситуации они готовы выехать на место в течение 10 минут.

Команда. Сотрудники компании – специалисты с многолетним опытом работы.

Оборудование. Компания использует передовое оборудование, обеспечивающее качество и оперативность прочистки.

Цена. Мастера «Труболюба» предоставляют услуги по демократичным ценам, что, однако, не сказывается на качестве их работы.

Система оплаты. Специалисты компании не взымают оплату до того, как предоставят услуги в полном объеме.

Гарантии. «Труболюб» гарантирует как 100% качество прочистки, так и сохранность канализационных труб после ее осуществления. Кроме того, после завершения работ, мастера компании порекомендуют, как избежать засоров в будущем.

Отзывы клиентов. Услугами «Труболюба» систематически пользуются крупнейшие украинские компании, тысячи жителей Киевской области, Львова, Одессы и Закарпатья. Нет лучшей рекламы, чем их положительные отзывы.