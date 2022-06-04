04.06.2022 15:45 Виталий Хиневич

В Украине начала работу государственная АЗС

АЗС возобновили работу во многих регионах Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укравтогаз».

Сообщается, что в Украине возобновили работы государственные АЗС. После простоя заработали 32 станции, в том числе и в Харькове.

На сайте компании указанно, что станции работают ежедневно с 7:00 до 19:00.

Работу возобновили после запросов военных администраций, коммунальных предприятий и перевозчиков.