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04.06.2022  15:45   Виталий Хиневич

В Украине начала работу государственная АЗС

АЗС возобновили работу во многих регионах Украины.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укравтогаз».
 
Сообщается, что в Украине возобновили работы государственные АЗС. После простоя заработали 32 станции, в том числе и в Харькове.
 
На сайте компании указанно, что станции работают ежедневно с 7:00 до 19:00.
 
Работу возобновили после запросов военных администраций, коммунальных предприятий и перевозчиков.
 
Напомним, украинские АЗС скорректировали цены на автогаз с 27 мая по 3 июня.
 
Источник:   Укравтогаз
 Тэги:  азс, экономика
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