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04.06.2022  16:21   Дмитрий Колоней

Харьковские патрульные нашли угнанный в начале войны пикап (фото)

Харьковские полицейские вновь обнаружили украденную машину.

Криминал Харьков: Найден угнанный в начале войны пикап Ford
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, стражи порядка, патрулируя Киевский район Харькова, заметили припаркованный автомобиль Ford. Машина этой марки и модели отвечала имеющимся ориентировкам.
 
Проверив номера, правоохранители установили, что авто в розыске. Как установили впоследствии, автомобиль украли в феврале 2022 года. Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали место следственно-оперативную группу.
 
 
Тэги:  угон, найден автомобиль, харьков, кража
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