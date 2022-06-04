Харьковские патрульные нашли угнанный в начале войны пикап (фото)

В этот день

Гороскоп на 4 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды Реализуйте свою тягу к общению – и у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей.

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 4 июня Утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Харькове небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые тучи. Без осадков.