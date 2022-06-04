04.06.2022 16:30 Виталий Хиневич

Украинцы почтили память погибших детей

В Национальном заповеднике «София Киевская» по инициативе первой леди Елены Зеленской почтили память детей, которых забрала война.

Фото: Сергей Шкарлет

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Сергея Шкарлета.

Сообщается, что 4 июня в Национальном заповеднике «София Киевская» почтили память погибших детей от рук оккупантов. На территории заповедника, как символ трагедии появилось дерево с колокольчиками.

«Второй год подряд 4 июня мы чтим память детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации в Украине. Орки целенаправленно наносят авиационные и артиллерийские удары по жилым домам, больницам, учебным заведениям. И если постройки мы отстроим – жизнь наших детей не вернет никто»,- отметил Сергей Шкарлет.

Кроме этого стоит отметить, что по информации Офиса Генерального прокурора, по состоянию на 4 июня 2022 года в результате широкомасштабного российского вторжения в Украине погиб 261 ребенок и 463 получили ранения.