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04.06.2022  16:55   Виталий Хиневич

В Харькове произошло смертельное ДТП

В Основянском районе Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 3 июня около 16:30 на перекрестке улиц Гольдберговской и Грековской произошло ДТП. Автомобиль «Suzuki Grand Vitara» под управлением 38-летнего мужчины столкнулся с автомобилем «Kia Rio» под управлением 24-летнего водителя, который двигался по главной дороге со стороны проспекта Гагарина в направлении улицы Москалевской.
 
В результате столкновения автомобиль «Kia Rio» в неуправляемом состоянии наехал на бордюрный камень и деревья, сбил находившегося на тротуаре 51-летнего пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.
 
Травмы получила и 25-летняя пассажирка «Kia Rio», ее доставили в больницу.
 
На основании данных фактов было открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
 
Напомним, харьковские патрульные пришли на помощь мужчине, пострадавшему во время аварии.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
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