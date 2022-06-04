04.06.2022 16:55 Виталий Хиневич

В Харькове произошло смертельное ДТП

В Основянском районе Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 3 июня около 16:30 на перекрестке улиц Гольдберговской и Грековской произошло ДТП. Автомобиль «Suzuki Grand Vitara» под управлением 38-летнего мужчины столкнулся с автомобилем «Kia Rio» под управлением 24-летнего водителя, который двигался по главной дороге со стороны проспекта Гагарина в направлении улицы Москалевской.

В результате столкновения автомобиль «Kia Rio» в неуправляемом состоянии наехал на бордюрный камень и деревья, сбил находившегося на тротуаре 51-летнего пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Травмы получила и 25-летняя пассажирка «Kia Rio», ее доставили в больницу.

На основании данных фактов было открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.