04.06.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики перекладывают трубы на десятках объектах

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», рабочие и подрядные организации занимаются перекладкой 11 км магистральных трубопроводов на 31-м объекте.

4 июня 2022 года, в КП «Харьковские тепловые сети», только на Салтовском филиале выполняют 11 перекладок магистральных сетей. Одну из них, диаметром 600 мм, меняют на ул. Бучмы. Всего планируется переложить 6 км трубопровода. Часть сетей заменили еще до войны, еще 1800 м - планируется до 1 июля. В работах задействованы подрядные организации «Интекс СК», «ВВК Стиль», «Теплоквар», «Энергоконсалт» и «Монолитстрой».

Кроме того, силами Салтовского филиала КП «Харьковские тепловые сети» идет замена участка трубопровода диаметром 600 мм протяженностью 1 км на перекрестке ул. Ивана Камышева и ул. Академика Павлова.

На предприятии отметили, что всего за 100 дней войны в городе было повреждено 20 км теплосетей. Подрядные организации работают в долг и без выходных ради общей цели - вовремя подготовить город к новому отопительному сезон