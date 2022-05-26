    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В результате обстрела Харькова погиб 5-месячный ребенок
26.05.2022  21:59   Дмитрий Колоней

В результате обстрела Харькова погиб 5-месячный ребенок

Прокуратурой начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством в Харькове.

Агрессия России: Погиб 5-месячный ребенок в результате обстрела Харькова
 
Как собщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по данным следствия, 26 мая 2022 года российские военные обстреляли Шевченковский район Харькова. В результате обстрела погибли 8 мирных жителей.
 
 
Под обстрел попала семья: мать доставлена ​​в больницу, а ее муж и 5-месячный ребенок погибли на месте.
17 человек получили ранения, среди которых 9-летняя девочка, которая с осколочными ранениями доставлена ​​в больницу. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.
 
Напомним, ранее мы писало том, что в харьковский парк Горького за время войны прилетело 56 снарядов оккупантов рф.
 
Тэги:  агрессия россии, погиб ребенок, харьков, павлово поле
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.05 ЧП и Криминал В харьковский парк Горького за время войны прилетело 56 снарядов оккупантов рф (фото)   26.05 Криминал и происшествия Командиры оккупантов обманывают Москву, сообщая об успехах под Харьковом (видео) 26.05 Криминал и происшествия Обстрел Павлова Поля в Харькове: в ХОВА назвали количество погибших и раненых
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 