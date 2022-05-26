26.05.2022 21:59 Дмитрий Колоней

В результате обстрела Харькова погиб 5-месячный ребенок

Прокуратурой начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством в Харькове.

Как собщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по данным следствия, 26 мая 2022 года российские военные обстреляли Шевченковский район Харькова. В результате обстрела погибли 8 мирных жителей.

Под обстрел попала семья: мать доставлена ​​в больницу, а ее муж и 5-месячный ребенок погибли на месте.

17 человек получили ранения, среди которых 9-летняя девочка, которая с осколочными ранениями доставлена ​​в больницу. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.