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26.05.2022  21:19   Дмитрий Колоней

Чешская благотворительная организация придет на помощь Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с представителями организации «Люди в беде».

Чешская благотворительная организация придет на помощь Харькову
 
Как сообщает РЕДПОСТ, во встрече с Харьковским городским головой Игорем Тереховым приняли участие глава представительства организации в Украине Анна Дуда, руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Саенко и представитель организации в Харьковской и Днепропетровской областях Станислав Матко. 
 
Представители организации отметили, что пока это было возможно, поддерживали гуманитарными грузами Херсонскую, Донецкую и Луганскую области, а в настоящее время всячески помогают жителям Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В частности, организация готова помочь жителям города Харькова, дома которых были разрушены оккупантами. 
 
Игорь Терехов отметил, что в Харькове в результате обстрелов значительно пострадали инженерные сети и коммуникации. Поэтому в ближайшее время  приоритетной для города будет помощь в восстановлении жилья и создании нормальных условий проживания для тех, кто остался без крова. По словам мэра, в этом вопросе город сейчас активно сотрудничает с высшими учебными учреждениями. 
 
«Сейчас работаем с нашими высшими учебными учреждениями, чтобы адаптировать их общежития под более длительное пребывание харьковчан. Помогаем людям обжиться. Нужны матрасы, постельное белье и другие товары, используемые в быту. Также уже сейчас думаем над тем, как зимой обеспечить их всем теплом. У города есть потребность в реконструкции котельных и тепловых сетей», - отметил мэр Харькова. 
 
Представители «Людей в беде» отметили, что организация примет участие в решении этих и других проблем, которые образовались в Харькове из-за войны. В частности, рассматривают возможность поддержки медикаментами лечебных учреждений города.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что новый Генеральный план города Харькова должен опередить время и соответствовать потребностям будущих поколений.
 
 
Тэги:  игорь терехов, помощь чехии, харьков
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