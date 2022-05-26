26.05.2022 21:19 Дмитрий Колоней

Чешская благотворительная организация придет на помощь Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с представителями организации «Люди в беде».

Как сообщает РЕДПОСТ , во встрече с Харьковским городским головой Игорем Тереховым приняли участие глава представительства организации в Украине Анна Дуда, руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Саенко и представитель организации в Харьковской и Днепропетровской областях Станислав Матко.

Представители организации отметили, что пока это было возможно, поддерживали гуманитарными грузами Херсонскую, Донецкую и Луганскую области, а в настоящее время всячески помогают жителям Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В частности, организация готова помочь жителям города Харькова, дома которых были разрушены оккупантами.

Игорь Терехов отметил, что в Харькове в результате обстрелов значительно пострадали инженерные сети и коммуникации. Поэтому в ближайшее время приоритетной для города будет помощь в восстановлении жилья и создании нормальных условий проживания для тех, кто остался без крова. По словам мэра, в этом вопросе город сейчас активно сотрудничает с высшими учебными учреждениями.

«Сейчас работаем с нашими высшими учебными учреждениями, чтобы адаптировать их общежития под более длительное пребывание харьковчан. Помогаем людям обжиться. Нужны матрасы, постельное белье и другие товары, используемые в быту. Также уже сейчас думаем над тем, как зимой обеспечить их всем теплом. У города есть потребность в реконструкции котельных и тепловых сетей», - отметил мэр Харькова.

Представители «Людей в беде» отметили, что организация примет участие в решении этих и других проблем, которые образовались в Харькове из-за войны. В частности, рассматривают возможность поддержки медикаментами лечебных учреждений города.