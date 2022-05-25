    
Главная Новости Харькова Власть Все должно быть продумано на много лет вперед, - Игорь Терехов о Генплане Харькова
25.05.2022  14:05   Рита Парфенова

Все должно быть продумано на много лет вперед, - Игорь Терехов о Генплане Харькова

Новый Генеральный план города Харькова должен опередить время и соответствовать потребностям будущих поколений.


city.kharkov.ua

Об этом во время встречи с британским архитектором Норманом Фостером и его командой заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ.

Мэр Харькова отметил, что город нуждается в создании даун-тауна, сити-центра и строительстве новых жилых микрорайонов, а также в современной транспортной инфраструктуре.

«Все должно быть продумано на много лет вперед, чтобы все соответствовало потребностям последующих поколений. Харьков – это  уникальный город с европейскими амбициями. И для нас очень знаково, что над созданием нового Генерального плана работает такой пул архитекторов», - отметил мэр Харькова.

Также во встрече приняла участие заместитель Министра развития громад и территорий Украины Наталья Козловская. По ее словам, Харьков всегда был образцовым городом и остается таким даже в условиях войны. Замминистра выразила уверенность, что после восстановления Харьков также станет образцом реализации лучших мировых практик градостроительства и примером для других городов.

Читайте также:
Источник:   ХГС
 Тэги:  игорь терехов, генплан, норман фостер, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 Власть В Харькове будут отдавать приоритет городским новостройкам 24.05 Власть Работа метро поможет быстрее перезапустить экономику Харькова 24.05 Криминал и происшествия Харьковчан просят не гулять в Лесопарке, не ездить и не бегать по велодорожке (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 