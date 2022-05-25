25.05.2022 14:05 Рита Парфенова

Все должно быть продумано на много лет вперед, - Игорь Терехов о Генплане Харькова

Новый Генеральный план города Харькова должен опередить время и соответствовать потребностям будущих поколений.



city.kharkov.ua

Об этом во время встречи с британским архитектором Норманом Фостером и его командой заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ.



Мэр Харькова отметил, что город нуждается в создании даун-тауна, сити-центра и строительстве новых жилых микрорайонов, а также в современной транспортной инфраструктуре.



«Все должно быть продумано на много лет вперед, чтобы все соответствовало потребностям последующих поколений. Харьков – это уникальный город с европейскими амбициями. И для нас очень знаково, что над созданием нового Генерального плана работает такой пул архитекторов», - отметил мэр Харькова.



Также во встрече приняла участие заместитель Министра развития громад и территорий Украины Наталья Козловская. По ее словам, Харьков всегда был образцовым городом и остается таким даже в условиях войны. Замминистра выразила уверенность, что после восстановления Харьков также станет образцом реализации лучших мировых практик градостроительства и примером для других городов.

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