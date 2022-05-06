06.05.2022 17:33 Дмитрий Колоней

После войны границы Харькова можно будет расширить, построив жилые микрорайоны

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на пресс-конференции при участии ООН.



После войны границы Харькова можно будет расширить, построив жилые микрорайоны



Как сообщает РЕДПОСТ, в ходе пресс-конференции для иностранных СМИ Харьковского городского головы Игоря Терехова и архитектора, лорда Нормана Фостера, руководитель города отметил, что сроки восстановления Харькова будут зависеть от финансовой поддержки международных партнеров – банков и инвестфондов.

«План восстановления Харькова создается под непрекращающимися обстрелами российских оккупантов. Я хочу, чтобы мы приступили к его реализации сразу после победы. Мы в состоянии за два-три года восстановить все. Я уверен, что мы создадим идеальный город будущего», - подчеркнул Игорь Терехов.

Мэр Харькова напомнил, что из-за вражеских обстрелов в городе разрушено около 25% жилого фонда, многие админздания, школы, больницы, детские сады, объекты инфраструктуры. По его словам, после войны границы города можно будет расширить и там построить жилые микрорайоны. Соединят их новыми дорожными артериями.

Игорь Терехов отметил, что послевоенному Харькову нужна будет новая архитектура - современный стиль должен сочетаться с историческим наследием. Внимание уделят не только внешнему виду центра города и спальных микрорайонов, которые будут отличаться друг от друга, но также энергоэффективности и безопасности зданий. Также, по его словам, в городе можно построить водные каналы.

В свою очередь Норман Фостер отметил, что к планам по восстановлению Харькова привлечены профессоры Гарварда и Оксфорда, специалисты мировых банков, его фонда и украинские архитекторы.

«Мои усилия сводятся к тому, чтобы объединить лучшие умы, которые занимаются вопросами развития городов и их построения, с лучшими умами Украины. У меня состоялась встреча с представителями школы архитектуры в Харькове. Мы создали ряд рабочих групп, которые объединяют многих людей и организаций, которые работают с местным сообществом, чтобы понять, как жители города видят его будущее. Эти группы начинают интенсивно работать над поставленными задачами», - сообщил Норман Фостер.

Архитектор подчеркнул, что Харьков должен стать передовым городом с точки зрения технологического и промышленного развития.

«Для меня и моих коллег - честь сосредоточиться и оказать помощь, использовать все навыки в эти отчаянные времена», - подчеркнул Норман Фостер.

Также свою поддержку в восстановлении города Харькова выразила Организация Объединенных Наций.