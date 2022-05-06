06.05.2022 15:10 Виталий Хиневич

«В ближайшие три месяца после войны запустить метро невозможно» - Игорь Терехов

Мэр Харькова рассказ о повреждениях транспортной инфраструктуры в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ

Городской голова Харькова Игорь Терехов общаясь с общественностью сообщил, что трамвайный парк города уничтожили оккупанты, запустить в ближайшие три месяца после войны метрополитен будет невозможно.

По словам Игоря Терехова, если бы город не начал в 2021 году развивать коммунальный транспорт, то сейчас бы не на чем было бы развозить гуманитарную помощь людям.

«Частники развернулись и ушли. Нас критиковали. Но, если бы мы не сделали коммунальный транспорт, то сегодня бы нам не на чем было бы развозить еду людям. Критическая инфраструктура в городе должна быть коммунальная и обдуманная. Иначе будет катастрофа»,- отметил Игорь Терехов.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов наградил харьковских волонтеров, поблагодарив за благородную и необходимую горожанам деятельность.