06.05.2022 15:10 Виталий Хиневич
«В ближайшие три месяца после войны запустить метро невозможно» - Игорь Терехов
Мэр Харькова рассказ о повреждениях транспортной инфраструктуры в Харькове.
Городской голова Харькова Игорь Терехов общаясь с общественностью сообщил, что трамвайный парк города уничтожили оккупанты, запустить в ближайшие три месяца после войны метрополитен будет невозможно.
По словам Игоря Терехова, если бы город не начал в 2021 году развивать коммунальный транспорт, то сейчас бы не на чем было бы развозить гуманитарную помощь людям.
«Частники развернулись и ушли. Нас критиковали. Но, если бы мы не сделали коммунальный транспорт, то сегодня бы нам не на чем было бы развозить еду людям. Критическая инфраструктура в городе должна быть коммунальная и обдуманная. Иначе будет катастрофа»,- отметил Игорь Терехов.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов наградил
харьковских волонтеров, поблагодарив за благородную и необходимую горожанам деятельность.
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