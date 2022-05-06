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06.05.2022  15:10   Виталий Хиневич

«В ближайшие три месяца после войны запустить метро невозможно» - Игорь Терехов

Мэр Харькова рассказ о повреждениях транспортной инфраструктуры в Харькове.

Игорь Терехов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ.
 
Городской голова Харькова Игорь Терехов общаясь с общественностью сообщил, что трамвайный парк города уничтожили оккупанты, запустить в ближайшие три месяца после войны метрополитен будет невозможно.
 
По словам Игоря Терехова, если бы город не начал в 2021 году развивать коммунальный транспорт, то сейчас бы не на чем было бы развозить гуманитарную помощь людям.
 
«Частники развернулись и ушли. Нас критиковали. Но, если бы мы не сделали коммунальный транспорт, то сегодня бы нам не на чем было бы развозить еду людям. Критическая инфраструктура в городе должна быть коммунальная и обдуманная. Иначе будет катастрофа»,- отметил Игорь Терехов.
 
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов наградил харьковских волонтеров, поблагодарив за благородную и необходимую горожанам деятельность.
 
Тэги:  метро, харьков, игорь терехов
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