06.05.2022 14:58 Дмитрий Колоней

Харьковчан просят воздержаться от поездок без необходимости

С такой просьбой, ввиду дефицита горючего, обратился Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылась на ХОГА, Олег Синегубов отметил, что проблема нехватки горючего в Украине возникла из-за агрессивных действий оккупанта.

«Мы все с вами наблюдаем дефицит горючего. Это прямое следствие враждебных действий россии и прицельных ударов. Оккупант наносят ракетные удары по нефтебазам, из-за обстрелов вынужден был остановить работу Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, уничтожается транспортная инфраструктура. Морские порты, через которые шел наибольший поток снабжения горючего в Украину, заблокированы», - сказал Олег Синегубов.

При этом руководитель Харьковщины подчеркнул, что сейчас происходит первоочередное обеспечение горючим наших защитников из ВСУ, а также всех экстренных и спасательных служб – полиции, медиков, спасателей, коммунальщиков. Ведь сегодня все наши усилия и на фронте, и в тылу должны быть направлены на достижение победы.

«Президент Украины и правительство делают все для того, чтобы в ближайшее время нормализовать ситуацию. Прошу всех воздержаться от поездок без необходимости! Просим с пониманием относиться к ограничению отпуска горючего на заправочных станциях», - обратился к жителям области Олег Синегубов.