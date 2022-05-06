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06.05.2022  14:58   Дмитрий Колоней

Харьковчан просят воздержаться от поездок без необходимости

С такой просьбой, ввиду дефицита горючего, обратился Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на ХОГА, Олег Синегубов отметил, что проблема нехватки горючего в Украине возникла из-за агрессивных действий оккупанта.
 
«Мы все с вами наблюдаем дефицит горючего. Это прямое следствие враждебных действий россии и прицельных ударов. Оккупант наносят ракетные удары по нефтебазам, из-за обстрелов вынужден был остановить работу Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, уничтожается транспортная инфраструктура. Морские порты, через которые шел наибольший поток снабжения горючего в Украину, заблокированы», - сказал Олег Синегубов.
 
При этом руководитель Харьковщины подчеркнул, что сейчас происходит первоочередное обеспечение горючим наших защитников из ВСУ, а также всех экстренных и спасательных служб – полиции, медиков, спасателей, коммунальщиков. Ведь сегодня все наши усилия и на фронте, и в тылу должны быть направлены на достижение победы.
 
«Президент Украины и правительство делают все для того, чтобы в ближайшее время нормализовать ситуацию. Прошу всех воздержаться от поездок без необходимости! Просим с пониманием относиться к ограничению отпуска горючего на заправочных станциях», - обратился к жителям области Олег Синегубов.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  агрессия россии, дефицит топлива, харьков
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