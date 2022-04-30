Игорь Терехов встретился с волонтерами в харьковском метро (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов наградил харьковских волонтеров, поблагодарив за благородную и необходимую горожанам деятельность.
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился на станции метро "Центральный рынок" с волонтерами. Руководитель города поблагодарил волонтеров за их багородную миссию помощи людям, оказавщимся в тяжелом положении во время войны и вручил им грамоты.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: