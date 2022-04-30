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30.04.2022  19:29   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов встретился с волонтерами в харьковском метро (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов наградил харьковских волонтеров, поблагодарив за благородную и необходимую горожанам деятельность.


Игорь Терехов встретился с волонтерами в харьковском метро (видео)

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился на станции метро "Центральный рынок" с волонтерами. Руководитель города поблагодарил волонтеров за их багородную миссию помощи людям, оказавщимся в тяжелом положении во время войны и вручил им грамоты.

 

Тэги:  волонтеры, игорь терехов, харьков
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