30.04.2022 19:29 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов встретился с волонтерами в харьковском метро (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов наградил харьковских волонтеров, поблагодарив за благородную и необходимую горожанам деятельность.



Игорь Терехов встретился с волонтерами в харьковском метро (видео)



Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился на станции метро "Центральный рынок" с волонтерами. Руководитель города поблагодарил волонтеров за их багородную миссию помощи людям, оказавщимся в тяжелом положении во время войны и вручил им грамоты.