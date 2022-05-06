06.05.2022 15:19 Дмитрий Колоней

Из-за обстрелов Харьковщины захватчиками погибли 2 человека

За сутки оккупанты обстреляли шесть районов Харькова и области.

Как собщает РЕДПОСТ , по информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова за эти сутки оккупанты обстреляли Киевский и Шевченковский районы Харькова, а также Золочев, Лозовую, Чугуев и Дергачи.

“2 человека, к сожалению, погибли: это 15-летний ребенок в Харькове и женщина в городе Лозовая. 8 человек получили ранения, им оказывают медицинскую помощь”, – сказал Олег Синегубов.

Он в очередной раз призвал харьковчан не находиться на улице без крайней необходимости, поскольку это до сих пор опасно.

Также глава ХОВА сообщил, что Вооруженные Силы Украины удерживают позиции на Харьковском направлении.

На Изюмском направлении, в окрестностях Барвенкового, ведутся бои. Враг пытается атаковать позиции ВСУ, но россияне несут большие потери.

ВСУ также имеют определенные успехи в окрестностях Харькова, но о них пока нельзя сообщать.

“Организованную эвакуацию из освобожденных населенных пунктов сейчас не проводим. Прошу местное население прислушываться к военным. Мы будем точечно принимать решения о вывозе людей или доставке туда гуманитарных грузов”, - сказал Олег Синегубов.

В Харьковской области не прекращают восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной оккупантами: газо-, водо- и электроснабжения.

"Поверьте, мы знаем по каждому населенному пункту количество абонентов, отключенных от той или иной услуги. Работаем над восстановлением. Однако сообщать о завершении работ не будем, поскольку враг может использовать это и повторно нанести туда удары”, - отметил председатель ХОВА.