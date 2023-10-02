02.10.2023 15:24 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть лікарку, яка допомогала ухилятися від мобілізації чоловікам

Затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо посадовиці лікарні під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, завідувачка одного з відділень «Нововодолазької центральної лікарні» видавала фіктивні медичні довідки, які у подальшому ставали підставою для оформлення групи інвалідності.

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Обвинувачена робила довідки на замовлення реєстраторки медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи», до якої безпосередньо і звертались клієнти для оформлення фейкової «групи інвалідності» під ключ. Саме вона за гроші організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини. У подальшому це сприяло тому, що клієнти — чоловіки призовного віку — ухилялись від мобілізації або виїжджали за кордон. Наразі триває судовий розгяд щодо реєстраторки. Їй інкриміновано одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Завідувачку судитимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області.