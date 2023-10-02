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02.10.2023  14:46   

У Харкові через неуважного тренера травмувалася дівчина-спортсменка

Чекае на суд у Харкові тренер з велосипедного спорту з Київщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у липні 2021 року на харківському стадіоні проходив чемпіонат України з велоспорту на треку. 
 
Під час проведення навчально-тренувальних занять обвинувачений, будучи тренером збірної команди з Київської області, був зобов’язаний вжити заходів щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх. Проте спортсмен неналежно виконав свої професійні обов’язки.
 
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Так, 16-річна представниця, яка брала участь у складі збірної команди Харківської області, знаходилась на полотні велотреку, здійснюючи тренувальний заїзд на трековому велосипеді. В цей час тренер вийшов на полотно треку, що призвело до його зіткнення з велосипедом, яким керувала неповнолітня.
 
16-річна спортсмена травмувалася.
 
Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.
 
 
Тэги:  кримінал, тренер, харків
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