02.10.2023 14:46

У Харкові через неуважного тренера травмувалася дівчина-спортсменка

Чекае на суд у Харкові тренер з велосипедного спорту з Київщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у липні 2021 року на харківському стадіоні проходив чемпіонат України з велоспорту на треку.

Під час проведення навчально-тренувальних занять обвинувачений, будучи тренером збірної команди з Київської області, був зобов’язаний вжити заходів щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх. Проте спортсмен неналежно виконав свої професійні обов’язки.

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Так, 16-річна представниця, яка брала участь у складі збірної команди Харківської області, знаходилась на полотні велотреку, здійснюючи тренувальний заїзд на трековому велосипеді. В цей час тренер вийшов на полотно треку, що призвело до його зіткнення з велосипедом, яким керувала неповнолітня.

16-річна спортсмена травмувалася.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.