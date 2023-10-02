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02.10.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

Енергетики повернули світло у ще одне село Харківського району

Фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селі Борщова Харківського району, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів диспетчер Липецького РЕМ Сергій Торішній, ремонтні роботи тривали тут з червня 2023 року.
 
"Ми почали працювати одразу після допуску від саперів. Треба було дочекатися розмінування трас ліній електропередачі, адже знахідок було багато: розтяжки, міни "Пелюстка", нерозірвані снаряди. Рівень пошкодження наших мереж у Борщовій сягав 100%. Наразі усі мешканці села, які повернулися додому, отримали доступ до послуги електропостачання", - зазначив Сергій Торішній.
 
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За його словами, також були виконані роботи, спрямовані на покращення якості та надійності електропостачання у Борщовій: ремонт однієї з підстанцій та відновлення високовольтної лінії.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники за місяць усунули понад 330 аварій на трубопроводах.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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