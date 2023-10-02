Енергетики повернули світло у ще одне село Харківського району

Фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селі Борщова Харківського району, передає РЕДПОСТ .
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Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Щороку першого понеділка жовтня відзначається встановлене ООН свято – World Habitat Day.
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