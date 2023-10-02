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02.10.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові усувають наслідки пожежі на площі Привокзальній (фото)

Харківські комунальники працюють над усуненням наслідку пожежі, яка сталася 1 жовтня на Привокзальній площі, передає РЕДПОСТ .

 
Рятувальники отримали інформацію про пожежу 1 жовтня о 23:15. На площі Привокзальній у Харкові горіло 5 торгових павільйонів.
 
На момент прибуття пожежних площа займання склала 70 квадратних метрів. Причини події встановлюють профільні служби.
 
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Над усуненням наслідків пожежі працюють комунальні служби Харкова.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини гасили пожежі внаслідок ворожих обстрілів.

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Тэги:  пожежа, харків
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