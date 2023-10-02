У Харкові усувають наслідки пожежі на площі Привокзальній (фото)

Харківські комунальники працюють над усуненням наслідку пожежі, яка сталася 1 жовтня на Привокзальній площі, передає РЕДПОСТ .
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини гасили пожежі внаслідок ворожих обстрілів.
Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Щороку першого понеділка жовтня відзначається встановлене ООН свято – World Habitat Day.
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