02.10.2023 14:01 Рита Парфенова

Видавав російські товари за турецькі: харківський бізнесмен піде під суд

У суд передана справа харківського підприємця, який провадив бізнес з московською компанією.





Про викриття бізнесмена РЕДПОСТ писав раніше, із посиланням на Прокуратуру Харківської області.



Відомо, що директор підприємства в Харкові, спеціалізуючогося на виробництві обладнання для промислової автоматизації, продовжував підтримувати тісні ділові відносини з громадянином російської федерації, який є власником материнської компанії, розташованої в москві, навіть після повномасштабного вторгнення рф в Україну.



Аби замаскувати нелегальну діяльність, харків’янин і росіянин, діючи у змові, розробили «схему».



Так, харківський ділок замовляв у фірми держави-агресора товари через підставних турецьких підприємців під виглядом того, що продукція вироблена у Туреччині.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

При цьому грошові кошти надходили на рахунок московської компанії, яка сплачує податки до бюджету країни-агресорки.



Матеріали щодо громадянина рф виділені в окреме кримінальне провадження.



Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного директора ТОВ за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).



Підприємця судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.





