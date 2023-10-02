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02.10.2023  14:01   Рита Парфенова

Видавав російські товари за турецькі: харківський бізнесмен піде під суд

У суд передана справа харківського підприємця, який провадив бізнес з московською компанією.

У Харкові судитимуть харківського підприємця, який провадив бізнес з московською компанією

Про викриття бізнесмена РЕДПОСТ писав раніше, із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

Відомо, що директор підприємства в Харкові, спеціалізуючогося на виробництві обладнання для промислової автоматизації, продовжував підтримувати тісні ділові відносини з громадянином російської федерації, який є власником материнської компанії, розташованої в москві, навіть після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Аби замаскувати нелегальну діяльність, харків’янин і росіянин, діючи у змові, розробили «схему».

Так, харківський ділок замовляв у фірми держави-агресора товари через підставних турецьких підприємців під виглядом того, що продукція вироблена у Туреччині.

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При цьому грошові кошти надходили на рахунок московської компанії, яка сплачує податки до бюджету країни-агресорки.

Матеріали щодо громадянина рф виділені в окреме кримінальне провадження.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного директора ТОВ за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Підприємця судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав про хитрих ділків, які намагалися зшахраювати на півтори мільйони у Харкові.



 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  суд, прокуратура, харків
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