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08.08.2023  13:37   Рита Парфенова

Харківський підприємець розробив схему співпраці з москвою

Викрито харківського підприємця, який провадив бізнес з московською компанією.

Викрито харківського підприємця, який провадив бізнес з московською компанією

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, директор харківського ТОВ після повномасштабного вторгнення рф на територію України продовжив тісні ділові зв‘язки з громадянином рф, який є власником материнської компанії, що розташована у м. Москва рф. Аби замаскувати нелегальну діяльність, харків‘янин у змові з росіянином розробили «схему».

Так, харківський ділок замовляв у фірми держави-агресора товари через підставних турецьких підприємців під виглядом того, що продукція вироблена у Туреччині.

Грошові кошти, у свою чергу, надходили на рахунок московської компанії, що поповнювала бюджет країни-агресора.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова підприємцю з Харкова повідомлено про підозру за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Матеріали щодо громадянина рф виділені в окреме кримінальне провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що очікує на суд підприємець, який співпрацював з окупантами та займався господарською діяльністю під час періоду окупації Куп'янська.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків
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