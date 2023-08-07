07.08.2023 14:09 Рита Парфенова

Дружив з окупантами: підприємець з Куп'янська піде під суд

Очікує на суд підприємець, який співпрацював з окупантами та займався господарською діяльністю під час періоду окупації Куп'янська.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, після вторгнення зс рф на територію м. Куп’янськ 55-річний місцевий підприємець налагодив дружні стосунки з представниками окупаційної адміністрації, які незаконно захопили владу в місті.



Обвинувачений провадив господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором — окупанти дозволили йому організувати торгову точку на умовах подальшої сплати ним відсотків від отриманого прибутку. Пристосуванець продавав місцевому населенню продукти харчування, побутову хімію російського та білоруського виробництва, а також виробництва так званої «ЛНР».



Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).



Наразі колаборант перебуває під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.







