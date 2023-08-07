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07.08.2023  14:43   Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілу двох сел Харківщини показали правоохоронці

Співробитники прокуратури Харківської області зафіксували наслідки чергових обстрілів Куп’янщини.

Прокурори зафіксували наслідки чергових обстрілів Куп’янщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харкіську обласну прокуратуру, зранку 7 серпня російські військові завдали удару по с. Кругляківка та с. Кучерівка Куп’янського району.

Попередньо, ворог застосував по населених пунктах керовані авіабомби ФАБ-250.

Пошкоджено житлові будинки.

Прокурори та слідчі поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу села Кучерівка росіяни влучили у будинок.

Прокурори зафіксували наслідки чергових обстрілів Куп’янщини

Прокурори зафіксували наслідки чергових обстрілів Куп’янщини

Прокурори зафіксували наслідки чергових обстрілів Куп’янщини

Прокурори зафіксували наслідки чергових обстрілів Куп’янщини

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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