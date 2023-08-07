07.08.2023 15:18 Дмитро Колонєй

З полону додому повернулися ще 22 українських воїна

Найстаршому з захисників виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака,

звільнені з полону 22 бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.

Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.