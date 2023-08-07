З полону додому повернулися ще 22 українських воїна

Найстаршому з захисників виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.
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Забудьте про шаблони та рамки – завдяки цьому справи можуть даватися вам несподівано легко. Але пам'ятайте, що це ненадовго, витратите час на найважливіше.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Удень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора.
7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок.
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