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07.08.2023  15:18   Дмитро Колонєй

З полону додому повернулися ще 22 українських воїна

Найстаршому з захисників виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, 
звільнені з полону 22 бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені. 
 
 
Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.
 
Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.
 
 
Источник:   Телеграм/ Андрій Єрмак
 Тэги:  полог, звільнення, агрессия россии
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