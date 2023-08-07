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07.08.2023  15:51   Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують будинки у Харкові (фото)

Про те, які роботи наразі виконують ремонтники, розповіли у КП «Харківспецбуд».

Ремонтують будинки на Холодній горі комунальники. Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», продовжуються ремонтні роботи на Холодній горі. Зараз спеціалісти підприємства ремонтують покрівлю, усувають аварійність та виконують інші роботи:

  • у провулку Цегельному та
  • на вулиці Борзенка.

 Ремонтують будинки на Холодній горі комунальники. Новини Харкова

Ремонтують будинки на Холодній горі комунальники. Новини Харкова

 

Тэги:  реомонт, будинки, харків
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