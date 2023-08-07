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07.08.2023  16:16   Дмитро Колонєй

Під час обстрілу поранено людину на Харківщині

Правоохоронцями Харківщини розпочато досудове розслідування.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із послиланням на Харківську обласну прокуратуру, 7 серпня 2023 року близько 12:00 окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп‘янського району.  Пошкоджено житлові будинки.
 
Отримав поранення 64-річний мирний мешканець.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив фото наслідків обстрілу двох сел Харківщини.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  обстріл, поранено людину, харків
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