Під час обстрілу поранено людину на Харківщині

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Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Забудьте про шаблони та рамки – завдяки цьому справи можуть даватися вам несподівано легко. Але пам'ятайте, що це ненадовго, витратите час на найважливіше.

Прогноз погоди у Харкові на 7 серпня У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Удень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора.