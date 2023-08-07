07.08.2023 16:51 Дмитро Колонєй

Під Харковом розшукували зниклу безвісті стареньку

82-річна бабуся під Харковом не повернулася додому ввечері.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 6 серпня 2023 року о 21:52 до чугуївських правоохоронців звернулася жінка, яка не могла розшукати власну матір. 82-річна жінка загубилася на околицях села Левківка Чугуївського району і не повернулась додому.

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Після розшуків правоохоронці знайшли жінку 7 серпня 2023 року близько 8:00. Вона знаходилася у непритомному стані в ярку в лісосмузі поблизу села Лазуківка. Під час блукань пенсіонерка впала і отримала відкритий перелом руки. Жінку направили до медичного закладу міста Харків.