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07.08.2023  16:51   Дмитро Колонєй

Під Харковом розшукували зниклу безвісті стареньку

82-річна бабуся під Харковом не повернулася додому ввечері.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 6 серпня 2023 року о 21:52 до чугуївських правоохоронців звернулася жінка, яка не могла розшукати власну матір. 82-річна жінка загубилася на околицях села Левківка Чугуївського району і не повернулась додому.
 
 
Після розшуків правоохоронці знайшли жінку 7 серпня 2023 року близько 8:00. Вона знаходилася у непритомному стані в ярку в лісосмузі поблизу села Лазуківка. Під час блукань пенсіонерка впала і отримала відкритий перелом руки. Жінку направили до медичного закладу міста Харків.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що дитину, яка загубилася, знайшли у метро Харкова
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розшук, харків
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