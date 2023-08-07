07.08.2023 17:32 Дмитро Колонєй

В Україні різко подешевшали овочі: які саме, наскільки та коли подорожчають

Про зниження цін на на ринку, чому так сталося та скільки часу це триватиме, розповів експерт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ТСН, триває здешевлення овочів.

Морква Вартість овоча різко (на 31%) знизилася упродовж минулого. Вартує 15-20 грн/кг. Помідори Здешевшали на третину. Тепличні комбінати пропонують їх у межах 20-32 грн/кг,

Молода капуста

Подешевшала в два рази у порівнянні із серединою липня. Вартує 11,17 грн/кг. .

Огірки

Знизилися у ціні з 37,66 до 19,99 грн/кг.

Болгарський перець

Знизився у ціні на 10 грн і зараз він коштує 135,95 грн/кг.

Ситуацію на ринку прокоментував кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Чому знижуються ціни на овочі

Це сезонне зиження бо відбувається їх дозрівання та активний збір врожаю.

Зростає пропозиція цих продуктів,

Який час ще буде зберігатися тенденція до зниження цін

"Тенденція триватиме до жовтня, коли завершиться збір врожаю основних культур. Тоді пропозиція цих товарів буде скорочуватися, і ми побачимо зростання цін", – пояснив він.

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