07.08.2023 17:32 Дмитро Колонєй
В Україні різко подешевшали овочі: які саме, наскільки та коли подорожчають
Про зниження цін на на ринку, чому так сталося та скільки часу це триватиме, розповів експерт.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ТСН, триває здешевлення овочів.
Морква
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Вартість овоча різко (на 31%) знизилася упродовж минулого. Вартує 15-20 грн/кг.
Помідори
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Здешевшали на третину. Тепличні комбінати пропонують їх у межах 20-32 грн/кг,
Молода капуста
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Подешевшала в два рази у порівнянні із серединою липня. Вартує 11,17 грн/кг. .
Огірки
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Знизилися у ціні з 37,66 до 19,99 грн/кг.
Болгарський перець
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Знизився у ціні на 10 грн і зараз він коштує 135,95 грн/кг.
Ситуацію на ринку прокоментував кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.
Чому знижуються ціни на овочі
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Це сезонне зиження бо відбувається їх дозрівання та активний збір врожаю.
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Зростає пропозиція цих продуктів,
Який час ще буде зберігатися тенденція до зниження цін
"Тенденція триватиме до жовтня, коли завершиться збір врожаю основних культур. Тоді пропозиція цих товарів буде скорочуватися, і ми побачимо зростання цін", – пояснив він.
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