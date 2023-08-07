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07.08.2023  17:32   Дмитро Колонєй

В Україні різко подешевшали овочі: які саме, наскільки та коли подорожчають

Про зниження цін на на ринку, чому так сталося та скільки часу це триватиме, розповів експерт.

Подешевшали овочі в Україні: які саме, наскільки та коли піднімуться у ціні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ТСН, триває здешевлення овочів.
 
 

Морква

  • Вартість овоча різко (на 31%) знизилася упродовж минулого. Вартує 15-20 грн/кг. 
 

Помідори

 
  • Здешевшали на третину. Тепличні комбінати пропонують їх у межах 20-32 грн/кг, 
 

Молода капуста

  • Подешевшала в два рази у порівнянні із  серединою липня. Вартує  11,17 грн/кг. .

Огірки

  • Знизилися у ціні з 37,66 до 19,99 грн/кг.
 

Болгарський перець

  • Знизився у ціні на 10 грн і зараз він коштує 135,95 грн/кг.
 
Ситуацію на ринку прокоментував кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.
 

Чому знижуються ціни на овочі

 
  • Це сезонне зиження бо відбувається їх дозрівання та активний збір врожаю. 
  • Зростає пропозиція цих продуктів,
 

Який час ще буде зберігатися тенденція до зниження цін

 
"Тенденція триватиме до жовтня, коли завершиться збір врожаю основних культур. Тоді пропозиція цих товарів буде скорочуватися, і ми побачимо зростання цін", – пояснив він.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про зниження цін на цибулю.
 
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Источник:   ТСН
 Тэги:  прогноз, ціни, овочі, морква, капуста, огірки, помідори, перець
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