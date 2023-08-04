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04.08.2023  20:53   Дмитро Колонєй

В Україні подорожчає низка продуктів: дізнайтеся, які саме

Фахівці попереджують про нові тенденції на ринку, та з чим вони пов'язані.


В Україні подорожчає низка продуктів: дізнайтеся, які саме
Як повідоvляє РЕДПОСТ, із посиланням на IN KORR, Україну чекає нова хвиля подорожчання.
 

Причини хвилі подорожчання

 
  1. впровадження європейських норм призводить до
  2. переобладняння виробництва
  3. оновлення роботи підприємства.
  4. підвищення собівартісті продукції
 
 

Найбільше вплинуть зміни на сільськогосподарський сектор, тому подорожчає

  • виробництво борошна, 
  • собівартість птахівництва та
  • виробництво овочів, фруктів.
 
Саме ці продукти пдорожчають у найближчий час.
 

 

Источник:   IN KORR
 Тэги:  прогноз, ціна, продукти, птиця, борошно, овочі
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