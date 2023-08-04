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04.08.2023  20:21   Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали шахрая, який виманював гроші, прикидаючись лікарем

Поліцейські Харківщини затримали чоловіка за скоєння низки афер.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, до харківських правоохоронців звернулася жінка, та розповіла, що ввечері 7 червня 2023 року до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився лікарем та повідомив, що подрузі необхідні гроші на операцію та до неї приїде чоловік, якому необхідно передати гроші. Того ж дня до жінки приїхав невідомий, якому вона віддала 17000 гривень, 500 доларів США та 200 євро. 
 
Правоохоронці встановили, що до злочину був причетний 47-річний харків’янин, за місцем мешкання якого були знайдені та вилучені:
  • мобільні телефони,
  • сім-карти
  • інші предмети та речі, що підтверджують злочинну діяльність чоловіка.
 
 
З'ясувалося, що чоловік причетний до скоєння ще трьох аналогічних шахрайств.
 
Правоохоронці нагадують, якщо ви стали жертвою такого злочину, повідомте до поліції за номером 102, 097-965-39-12 чи іншим зручним способом.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік відправляв за кордон ухилянтів від призову, канал заблоковано.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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