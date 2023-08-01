01.08.2023 18:55 Дмитро Колонєй
У Харкові чоловік відправляв за кордон ухилянтів від призову: канал заблоковано
У Харкові поліцейські перекрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку за межі України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Наполіції, 44-річний мешканець Харкова створив злочинний бізнес - під виглядом благодійної організації та волонтерської діяльності організовував безперешкодний виїзд за кордон військовозобов’язаних.
За гроші - від 3000 до 6500 доларів США - зловмисник вносив відомості про «ухилянтів» до системи «Шлях» як волонтерів, що дозволяло їм виїхати за кордон та не повертатись назад.
Слідчи вилучили у зловмисників
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грошові кошти у національній та іноземній валюті,
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мобільні телефони,
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жорсткі диски,
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банківські картки,
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ноутбук,
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флеш носії інформації,
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печатки ФОП та різних організацій,
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посвідчення волонтерів та інша документація, що підтверджує злочинну діяльність
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.
Встановлюються інші співучасники злочинної діяльності, які сприяли незаконному перетину осіб призовного віку через державний кордон України.
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