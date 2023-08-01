01.08.2023 18:55 Дмитро Колонєй

У Харкові чоловік відправляв за кордон ухилянтів від призову: канал заблоковано

У Харкові поліцейські перекрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку за межі України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Наполіції, 44-річний мешканець Харкова створив злочинний бізнес - під виглядом благодійної організації та волонтерської діяльності організовував безперешкодний виїзд за кордон військовозобов’язаних.

За гроші - від 3000 до 6500 доларів США - зловмисник вносив відомості про «ухилянтів» до системи «Шлях» як волонтерів, що дозволяло їм виїхати за кордон та не повертатись назад.

Слідчи вилучили у зловмисників

грошові кошти у національній та іноземній валюті,

мобільні телефони,

жорсткі диски,

банківські картки,

ноутбук,

флеш носії інформації,

печатки ФОП та різних організацій,

посвідчення волонтерів та інша документація, що підтверджує злочинну діяльність

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Встановлюються інші співучасники злочинної діяльності, які сприяли незаконному перетину осіб призовного віку через державний кордон України.