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01.08.2023  18:55   Дмитро Колонєй

У Харкові чоловік відправляв за кордон ухилянтів від призову: канал заблоковано

У Харкові поліцейські перекрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку за межі України.

Відправляв ухилянтів за кордон мешканець Харкова: канал перекрили правоохоронці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Наполіції, 44-річний мешканець Харкова створив злочинний бізнес  - під виглядом благодійної організації та волонтерської діяльності організовував безперешкодний виїзд за кордон військовозобов’язаних.
 
Відправляв ухилянтів за кордон мешканець Харкова: канал перекрили правоохоронці
 
За гроші -  від 3000 до 6500 доларів США - зловмисник вносив відомості про «ухилянтів» до системи «Шлях» як волонтерів, що дозволяло їм виїхати за кордон та не повертатись назад. 
Слідчи вилучили у зловмисників
  • грошові кошти у національній та іноземній валюті,
  • мобільні телефони,
  • жорсткі диски,
  • банківські картки,
  • ноутбук,
  • флеш носії інформації,
  • печатки ФОП та різних організацій,
  • посвідчення волонтерів та інша документація, що підтверджує злочинну діяльність
 
Відправляв ухилянтів за кордон мешканець Харкова: канал перекрили правоохоронці
 
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
Йому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.
 
У Харкові поліцейські перекрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку за межі України.
 
Встановлюються інші співучасники злочинної діяльності, які сприяли незаконному перетину осіб призовного віку через державний кордон України. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові благодійники допомогали втекти за кордон ухилянтам від призову
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, ухилянти, харків
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