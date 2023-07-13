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13.07.2023  15:27   Дмитро Колонєй

У Харкові благодійники допомогали втекти за кордон ухилянтам від призову

У Харкові затримано керівників двох благодійних фондів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у червні 2023 року очільники двох благодійних організацій пообіцяли за 5 тис. доларів США повпливати на посадових осіб державних органів Харківської області щодо внесення відомостей про «клієнта» до системи «Шлях» з метою безперешкодного перетину державного кордону України.  
 
 
Ділки документально оформлювали ухилянтів як «волонтерів» від благодійних фондів. 
 
11 липня 2023 року у Харкові правоохоронці затримали керівників двох благодійних організацій у порядку ст. 208 КПК України під час отримання 2000 доларів США у якості частини неправомірної вигоди від «клієнта». Раніше було задокументовано факт одержання 1000 доларів США від цього ж чоловіка. 
 
 
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. 
 
Встановлюються інші факти та особи, які можуть бути причетними до схеми. 
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, ухилянти, харків, шахрайство, агрессия россии
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