13.07.2023 14:50 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 13 липня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1465 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
-
1. Головний бухгалтер – 27 225 грн
-
2. Технік з експлуатації та ремонту устаткування – 26 000 грн
-
3. Економіст – 21 450 грн
-
4. Програміст системний – 21 000 грн
-
5. Лікар - акушер - гінеколог – 20 000 грн
-
6. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 19 990 грн
-
7. Токар – 19 845 грн
-
8. Оператор верстатів з програмним керуванням – 19 700 грн
-
9. Механік автомобільної колони (гаража) – 19 000 грн
-
10. Столяр – 13 996 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
.
З питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0