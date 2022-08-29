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29.08.2022  16:07   Дмитро Колонєй

В Україні ліквідована багатомільйонна афера з виїздом за кордон "ухилянтів"

Про це інформують спецслужби України.

Ліквідована багатомільйонна афера з виїздом за кордон "ухилянтів" в Україні
Як  повідомляє РЕДПОСТ, з посиланнм на СБУ, спецслцжби  у Києві та Кропивницькому заблокувала два канали незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.
 
Аферісти виготовляли для ухилянтів підроблені документи, у тому числі нібито для навчання в ЄС.
 
Через такі оборудки їх організатори планували отримати мільйонні «прибутки».
 
  • Так у Києві затримано місцевого жителя, який налагодив канал незаконного переправлення призовників до інших країн під виглядом навчання у європейських закладах вищої освіти.
 
Для реалізації схеми він пропонував ухилянтам «придбати» у нього фальшиві запрошення на здобуття освіти, студентський квиток та довідку про навчання.
 
За даними слідства, зловмисник виготовляв підробки власноруч. Підпільний цех з відповідним типографським обладнанням облаштував у власній квартирі. Готову «продукцію» пропонував через спеціалізовані інтернет-платформи. Вартість «пакета документів» оцінював у 1,5 тис. євро.
 
Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі збуту «замовлення».
 
  • Іншого організатора нелегального виїзду громадян за межі України викрито у Кропивницькому. Зловмисник продавав підроблені посвідчення внутрішньо переміщених осіб, які нібито потребують медичної реабілітації за кордоном. Вартість «послуги» становила 3,5 тис. дол. з людини.
 
Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили:
  • комп’ютерну техніку
  • мобільний телефон, із доказами злочинної діяльності;
  • офіційні бланки медичних закладів та військових комісаріатів тимчасово окупованого Херсона;
  • підготовлену до збуту фальшиву документацію.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом затриманим про підозри за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
 
Тривають досудові розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.
 
Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники Кібердепартаменту Служби безпеки, підрозділи СБУ Кіровоградської області за процесуального керівництва прокуратури.
Источник:   СБУ
 Тэги:  афера, мошенничество, украина
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