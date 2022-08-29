29.08.2022 16:40 Віталій Хінєвіч

У Польщі для українців відкриють медичний хаб

Міністерство охорони здоров’я запровадило додаткову можливість подати заявку на медичну евакуацію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що в польському місті Жешув відкриється 1 вересня 2022 року спеціальний медичний хаб для українських пацієнтів, яких евакуюють на спеціалізоване лікування до європейських клінік.

Медичний хаб, що розташований у районі аеропорту, являє собою спеціальне приміщення з усіма потрібними умовами та персоналом, де пацієнти зможуть безпечно перепочити або заночувати під час транспортування за евакуаційним маршрутом у разі виникнення непередбачуваних обставин.

Варто зазначити, що МОЗ у співпраці з Єврокомісією організовують евакуаційні рейси з найгарячіших точок до більш безпечних регіонів України та направляють людей на лікування за кордон абсолютно на безоплатній основі.

Крім того, Міністерство запровадило додаткову можливість подати заявку на медичну евакуацію. Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації.

Для цього на сайті Міністерства охорони здоров’я України в розділі «Громадянам» слід заповнити відповідну заявку й дочекатися зворотного зв'язку.