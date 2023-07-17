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17.07.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо польський фруктовий суп

Незвичайна та смачна страва.

 
Як пише РЕДПОСТ, для цієї традиційної польської страви використовуються будь-які свіжі чи заморожені фрукти та ягоди.
 

Польський фруктовий суп

 

Продукти на 4 порції:

 

  • Фрукти та ягоди (яблука, груші, персики, абрикоси, сливи, полуниця, малина, смородина, вишня та інші фрукти та ягоди) 500 г
  • Вода 1600 мл
  • Гвоздика 4 штуки
  • Кориця паличками 1 штука
  • Цукор 2-3 ст. ложки
  • Крохмаль 1 ст. ложка
  • Локшина 150 г
  • Сметана 4 ст. ложки

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Фрукти та ягоди очистити від кісточок, плодоніжок та серцевини
  2. Крупно порізати.
  3. Викласти в каструлю
  4. Влити 1500 мл води,
  5. Додати гвоздику та корицю.
  6. Довести до кипіння
  7. Варити 10 хв.
  8. Всипати цукор
  9. Добре перемішати.
  10. Крохмаль розвести у 100 мл холодної води.
  11. Постійно помішуючи суп, влити в нього крохмаль.
  12. Варіть 2-3 хвилини
  13. Зняти з вогню,
  14. Видалити гвоздику та корицю.
  15. В окремій каструлі відварити локшину до готовності.
  16. Розкласти по тарілках
  17. Залити супом,
  18. Додати сметану.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати хрусткі запечені кабачки "Фрі".

 

Тэги:  рецепт, суп, фрукти, ягоди, польша
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