17.07.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо польський фруктовий суп
Незвичайна та смачна страва.
Як пише РЕДПОСТ
, для цієї традиційної польської страви використовуються будь-які свіжі чи заморожені фрукти та ягоди.
Польський фруктовий суп
Продукти на 4 порції:
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Фрукти та ягоди (яблука, груші, персики, абрикоси, сливи, полуниця, малина, смородина, вишня та інші фрукти та ягоди) 500 г
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Вода 1600 мл
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Гвоздика 4 штуки
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Кориця паличками 1 штука
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Цукор 2-3 ст. ложки
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Крохмаль 1 ст. ложка
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Локшина 150 г
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Сметана 4 ст. ложки
Покроковий рецепт приготування
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Фрукти та ягоди очистити від кісточок, плодоніжок та серцевини
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Крупно порізати.
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Викласти в каструлю
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Влити 1500 мл води,
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Додати гвоздику та корицю.
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Довести до кипіння
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Варити 10 хв.
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Всипати цукор
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Добре перемішати.
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Крохмаль розвести у 100 мл холодної води.
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Постійно помішуючи суп, влити в нього крохмаль.
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Варіть 2-3 хвилини
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Зняти з вогню,
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Видалити гвоздику та корицю.
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В окремій каструлі відварити локшину до готовності.
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Розкласти по тарілках
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Залити супом,
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Додати сметану.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати хрусткі запечені кабачки "Фрі".
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