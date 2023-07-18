18.07.2023 06:00

Прогноз погоди в Харкові на 18 липня

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +17°...+24°C (відчувається як +27°C). Вітер північно-західний, 0.8 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 1%. Температура повітря +27°...+29°C (відчувається як +29°C). Вітер південно-західний, 3.3 м/с. Вологість повітря 42%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +26°...+22°C (відчувається як +22°C). Вітер південно-західний, 3.8 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Народні прикмети

18 липня вшановується пам'ять преподобного Афанасія Афонського.

У народі в цей день відзначали свято місяця. На Афанасія місяць продовжує грати, що передбачає хороший урожай.

Наші пращури в цей день слідкували за хмарами: якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, хмари – на дощ. З цього приводу говорили: "З гнилого кута (південного заходу) нагнало хмари – буде дощ".