17.07.2023 21:12

Харківська школярка перемогла на Всеукраїнському науковому конкурсі

Харківська дівчина триумфувала на конкурсі «МАН-Юніор Дослідник-2023».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учениця 10 класу ліцею №80 в Індустріальному районі Злата Тернова перемогла на Всеукраїнському конкурсі «МАН-Юніор Дослідник-2023» у секції «Фізика». Школярка продемонструвала, що вдосконалене сегнерове колесо можна використовувати для штучного освітлення рослин або водограїв через перетворення його механічної енергії в електричну.