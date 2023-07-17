Харківська школярка перемогла на Всеукраїнському науковому конкурсі

Харківська дівчина триумфувала на конкурсі «МАН-Юніор Дослідник-2023».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учениця 10 класу ліцею №80 в Індустріальному районі Злата Тернова перемогла на Всеукраїнському конкурсі «МАН-Юніор Дослідник-2023» у секції «Фізика». Школярка продемонструвала, що вдосконалене сегнерове колесо можна використовувати для штучного освітлення рослин або водограїв через перетворення його механічної енергії в електричну.
Комментариев: 0
Сьогодні як ніколи сильні бажання дізнатися про щось нове, потяг до зміни місць. Підійшовши з приводу допитливості, ви маєте всі шанси провести яскравий і насичений день!
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
17 липня відзначається Всесвітній день емоджі. Започаткував це свято творець емоджипедії Джеремі Берг у 2014 році.
влажность:
давление:
ветер: