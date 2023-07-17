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17.07.2023  21:12   

Харківська школярка перемогла на Всеукраїнському науковому конкурсі

Харківська дівчина триумфувала на конкурсі «МАН-Юніор Дослідник-2023».

Перемогла на Всеукраїнському науковому конкурсі харківська школярка

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учениця 10 класу ліцею №80 в Індустріальному районі Злата Тернова перемогла на Всеукраїнському конкурсі «МАН-Юніор Дослідник-2023» у секції «Фізика». Школярка продемонструвала, що вдосконалене сегнерове колесо можна використовувати для штучного освітлення рослин або водограїв через перетворення його механічної енергії в електричну.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  перемога, конкурс, харків, фізика, наука
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