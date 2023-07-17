17.07.2023 20:33 Дмитро Колонєй

Хворі діти з Харкова оздоровлятимуться в Австрії

Про це поінформували у Департаменті охорони здоров'я Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент охорони здоров'я, десять дітей з Харкова та районів області, хворих на онкогематологічні захворювання у стадії ремісії, з 17 по 31 липня перебуватимуть на оздоровленні в Австрії.

Маленькі пацієнти вже прибули до міста Ібс-ан-дер-Донау. Під час перебування на відпочинку для них заплановані відвідування історико-архітектурних пам'яток та різноманітні екскурсії. Супроводжують групу лікар-гематолог та медсестра.

Нагадаємо, що міжнародний проєкт «Харківська дитяча лікарня №16 - допомога дітям, хворим на лейкемію» реалізується з 1992 року австрійською недержавною екологічною організацією «Глобаль 2000». Вона допомагає дітям, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. З 1996 року організація фінансує щорічні літні поїздки до Австрії дітей, які знаходяться на стадії ремісії. Загалом від початку дії проєкту там побували понад 330 дітей. Через карантинні обмеження та на початку повномасштабної війни поїздки були припинені, але цього року вони поновилися.