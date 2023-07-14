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14.07.2023  21:57   Дмитро Колонєй

Готуємо ніжні японські оладки

Варіант нетривіального смачного сніданку.

Як приготувати японські оладки
 
Як пише РЕДПОСТ, прропонуємо рецепт пишних японських оладок, які можна подати із цукровою пудрою та ягодами на сніданок.
 

Японські оладки

 

Продукти на 1 порцію:

  • Сир – 110 г м'який
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно рисове – 45 г
  • Сода - 0.25 ч.л.
  • Олія - ​​2 крапля (-і)

Покроковий рецепт приготування

  1. У глибоку миску помістити м'який сир і куряче яйце.
  2. Ретельно збити віночком.
  3. Додати підсолоджувач, соду та рисове борошно.
  4. Ще раз перемішати.
  5. На розігріту сковороду влити трохи олії і змастити силіконовим пензликом.
  6. Викласти тісто на сковороду (на 1 оладок - 1 столова ложка тіста),
  7. Накрити кришкою та готувати на мінімальному приблизно 2 хвилини.
  8. Викласти на кожну оладку ще трохи тіста і знову накрити кришкою. Смажити ще приблизно 2 хвилини.
  9. Перевернути оладки
  10. Обсмажити ще кілька хвилин.
  11. Готові оладки викласти на тарілку та прикрасити за бажанням.

 

Тэги:  рецепт, оладки, сніданок, сир, яйце, сода, олія
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