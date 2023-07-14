14.07.2023 21:57 Дмитро Колонєй
Готуємо ніжні японські оладки
Варіант нетривіального смачного сніданку.
Як пише РЕДПОСТ
, прропонуємо рецепт пишних японських оладок, які можна подати із цукровою пудрою та ягодами на сніданок.
Японські оладки
Продукти на 1 порцію:
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Сир – 110 г м'який
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Яйце – 1 шт.
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Борошно рисове – 45 г
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Сода - 0.25 ч.л.
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Олія - 2 крапля (-і)
Покроковий рецепт приготування
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У глибоку миску помістити м'який сир і куряче яйце.
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Ретельно збити віночком.
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Додати підсолоджувач, соду та рисове борошно.
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Ще раз перемішати.
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На розігріту сковороду влити трохи олії і змастити силіконовим пензликом.
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Викласти тісто на сковороду (на 1 оладок - 1 столова ложка тіста),
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Накрити кришкою та готувати на мінімальному приблизно 2 хвилини.
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Викласти на кожну оладку ще трохи тіста і знову накрити кришкою. Смажити ще приблизно 2 хвилини.
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Перевернути оладки
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Обсмажити ще кілька хвилин.
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Готові оладки викласти на тарілку та прикрасити за бажанням.
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