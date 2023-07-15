15.07.2023 06:00

Прогноз погоди в Харкові на 15 липня

У Харкові з ранку та до самого вечора небо буде ясним. Уночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +17°...+20°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-західний, 4.2 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +23°...+25°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-західний, 6.2 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +24°...+20°C (відчувається як +24°C). Вітер північно-західний, 5.2 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

У цей день вшановується пам'ять святителя Фотія, митрополита Київського. У минулі часи у цей день було ще свято Берегині. Берегиня вшановувалась як охоронниця від зла і захисниця здоров'я.

До цього часу поспіває рання вишня.

Наші пращури помітили, якщо до 15 липня на деревах "проглянуть" перші жовті листочки – осінь настане рано і зима буде ранньою.

У період з 15 до 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода.